Профсоюз докеров в США объявил забастовку, протестуя против внедрения в портах новых технологий

Около 50 тысяч докеров американских морских портов Восточного побережья и Мексиканского залива, объединенных в Международную ассоциацию докеров, объявили крупнейшую за последние 47 лет забастовку.

Бастующие требуют повышения базовой зарплаты на 5 долларов в час каждый год на протяжении шести лет, что увеличит базовую почасовую зарплату с 39 долларов до 69 долларов, а также выступают против внедрения в портах новых технологий, автоматизирующих процессы погрузки и разгрузки.

Забастовка угрожает привести к росту цен на морские грузоперевозки в других странах, а также повысить цены на импортную продукцию в США.