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Экономика

Fly Dubai отменяет полеты в Израиль на 2 октября

время публикации: 01 октября 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 21:22
Fly Dubai отменяет полеты в Израиль на 2 октября
Moshe Shai/FLASH90

Бюджетная авиакомпания Fly Dubai из ОАЭ объявила об отмене всех рейсов в Израиль на 2 октября в связи с ракетной атакой из Ирана.

Следует отметить, что воздушное пространство Израиля уже открыто, однако аэропорт Бен-Гурион еще не начал обслуживать полеты. Наземные службы проводят тщательную проверку взлетно-посадочных полос на предмет осколков и посторонних предметов.

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