Fly Dubai отменяет полеты в Израиль на 2 октября

Бюджетная авиакомпания Fly Dubai из ОАЭ объявила об отмене всех рейсов в Израиль на 2 октября в связи с ракетной атакой из Ирана.

Следует отметить, что воздушное пространство Израиля уже открыто, однако аэропорт Бен-Гурион еще не начал обслуживать полеты. Наземные службы проводят тщательную проверку взлетно-посадочных полос на предмет осколков и посторонних предметов.