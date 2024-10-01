Тройка богатейших людей Америки по версии Forbes: Маск, Безос, Цукерберг

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей Америки. Безусловным лидером рейтинга и самым богатым человеком не только в США, но и во всем мире вновь признан Илон Маск – основатель компании SpaceX, руководитель компании Tesla, владелец соцсети X.

Трое богатейших людей в США по оценке Forbes, по состоянию на 01.10.2024.

1. Илон Маск (Tesla, SpaceX, X/Twitter, США) $244 млрд

2. Джефф Безос (Amazon, США) $197 млрд

3. Марк Цукерберг (Meta/Facebook, США) $181 млрд

Ранее сообщалось, что, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Марк Цукерберг на четвертом месте в списке самых богатых людей мира после Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно. Причем его состояние, по версии Bloomberg, превысило $200 млрд.