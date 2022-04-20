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NEWSru.co.il :: Экономика20 апреля 2022 г., 20:55

Акции Netflix подешевели на треть после того, как компания впервые отчиталась о сокращении числа абонентов

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Акции Netflix подешевели на треть после того, как компания впервые отчиталась о сокращении числа абонентов

Акции компании стримингового телевидения Netflix подешевели за сутки на 36%, а ее рыночная стоимость на Уолл-Стрит сократилась соответственно на 55 миллиардов долларов.

Причиной обвала котировок пионера стримингового телевидения стал финансовый отчет, впервые содержавший сообщение о сокращении количества абонентов (-200 тысяч).

Кроме того, 9 ведущих финансовых компаний снизили рейтинг ценных бумаг Netflix в связи с неблагоприятными прогнозами.


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