Акции Netflix подешевели на треть после того, как компания впервые отчиталась о сокращении числа абонентов
Акции компании стримингового телевидения Netflix подешевели за сутки на 36%, а ее рыночная стоимость на Уолл-Стрит сократилась соответственно на 55 миллиардов долларов.
Причиной обвала котировок пионера стримингового телевидения стал финансовый отчет, впервые содержавший сообщение о сокращении количества абонентов (-200 тысяч).
Кроме того, 9 ведущих финансовых компаний снизили рейтинг ценных бумаг Netflix в связи с неблагоприятными прогнозами.
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