Конгресс США утвердил $95 млрд помощи Израилю, Украине и Тайваню

Палата представителей Конгресса США 360 голосами против 58 утвердила "Закон о мире в 21 веке, основанном на мощи", предусматривающий, среди прочего, выделение 95 миллиардов долларов на военную помощь Израилю, Украине и Тайваню.

Помимо военной помощи закон содержит также меры по принуждению компании ByteDance к продаже социальной сети TikTok.

Украина получит 60 миллиардов долларов военной помощи, 8,1 миллиарда долларов будут выделены на помощь Тайваню и укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, 26,4 миллиарда долларов будут выделены Израилю, однако эта сумма также будет включать гуманитарную помощь сектору Газы.

Палата представителей Конгресса США 360 голосами против 58 утвердила "Закон о мире в 21 веке, основанном на мощи", предусматривающий, среди прочего, выделение 95 миллиардов долларов на военную помощь Израилю, Украине и Тайваню.

Украина получит 60,84 миллиардов долларов военной помощи, 8,1 миллиарда долларов будут выделены на помощь Тайваню и укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, 26,4 миллиарда долларов будут выделены Израилю.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, но это включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами Украины.

Помощь Израилю, среди прочего, будет включать 4 миллиарда долларов на пополнение арсенала противоракет для "Железного купола" и "Пращи Давида", а также на закупку новых батарей. 1,2 миллиарда долларов будут выделены на находящуюся в разработке лазерную систему ПРО "Железный луч". 4,4 миллиарда долларов пойдут на восстановление запаса других видов боеприпасов, 3,5 миллиарда – на закупку продвинутых оружейных систем и оборонных услуг. 2,4 миллиарда долларов предназначены для сил США на Ближнем Востоке для отражения угроз Израилю.

Несколько миллиардов долларов из выделенной для Израиля суммы выделены на гуманитарную помощь для сектора Газы.

После утверждения в Палате представителей закон переходит на утверждение в Сенате, а затем должен быть подписан президентом Джо Байденом.