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Кэмерон встретился с Трампом, надеясь убедить республиканцев помочь Украине

время публикации: 09 апреля 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 15:21
Кэмерон встретился с Трампом, надеясь убедить республиканцев помочь Украине
AP Photo/Alex Brandon

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл с визитом в США, Он встретится с государственным секретарем Энтони Блинкеном и другими представителями администрации для обсуждения ситуации в Украине и в секторе Газы.

Одна из основных целей визита – убедить руководство Республиканской партии выделить Украине 60 миллиардов долларов, которые оказались замороженными в Конгрессе. Поэтому первым политиком, с которым он встретился в США, стал бывший президент Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом.

СМИ называют бывшего президента одним из главных противников оказания помощи Украине. Американская газета Washington Post процитировала информированные источники, согласно которым Трамп намерен оказать давление на Украину, чтобы она уступила России Крым и Донбасс. Трамп опроверг публикацию.

Это первая встреча кого-либо из британских политиков с Трампом после того, как он покинул Белый дом. Пресс-секретарь министра заявил, что речь идет о стандартной практике встречи с оппозиционными кандидатами на пост главы государства.

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