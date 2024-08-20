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Экономика

Авиакомпания Air Europa объявила о возобновлении полетов в Израиль

время публикации: 20 августа 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 18:17
Авиакомпания Air Europa объявила о возобновлении полетов в Израиль
Moshe Shai/Flash90

Air Europa, третья по величине авиакомпания Испании, сообщила, что со среды, 21 августа, возобновляет полеты по маршруту Тель-Авив – Мадрид.

О своем решении Air Europa объявила после того, как румынская авиакомпания Tarom, две недели назад прекратившая полеты в Израиль из-за обстановки в сфере безопасности, сообщила о возвращении. Tarom будет проверять возможность работать в Израиле в ближайшие три дня, после чего будет принято окончательное решение.

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