Авиакомпания Air Europa объявила о возобновлении полетов в Израиль
время публикации: 20 августа 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 18:17
Air Europa, третья по величине авиакомпания Испании, сообщила, что со среды, 21 августа, возобновляет полеты по маршруту Тель-Авив – Мадрид.
О своем решении Air Europa объявила после того, как румынская авиакомпания Tarom, две недели назад прекратившая полеты в Израиль из-за обстановки в сфере безопасности, сообщила о возвращении. Tarom будет проверять возможность работать в Израиле в ближайшие три дня, после чего будет принято окончательное решение.