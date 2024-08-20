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Экономика

Уровень безработицы в Израиле опустился до 2,8%

время публикации: 20 августа 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 21:45
Уровень безработицы в Израиле опустился до 2,8%
Yossi Zamir/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле 2024 года уровень безработицы снизился на 0,2% по сравнению с июлем и составил 2,8%.

Учитывая находящихся в неоплачиваемом отпуске или на резервистской службе, уровень безработицы составляет 3,3%

Общее количество безработных сократилось на 11 тысяч человек до 126,5 тысяч человек.

Уровень занятости вырос с 60,7% до 61,2% населения.

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