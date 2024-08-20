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Экономика

General Motors увольняет 1000 человек, в том числе – в Герцлии

время публикации: 20 августа 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 11:13
General Motors увольняет 1000 человек, в том числе – в Герцлии
AP Photo/Paul Sancya

Американский автомобилестроительный концерн General Motors объявил о планах по сокращению около 1000 рабочих мест, составляющих 1,3% от общего штата корпорации.

Большая часть увольнений (около 600 человек) придется на завод GM в Мичигане, однако, как сообщает The Marker, несколько десятков человек будут уволены и в центре R&D компании в Израиле, расположенном в Герцлии.

Израильский центр, штат которого составляет около 800 человек, был создан в 2008 году, и занимается разработкой программного обеспечения для автомобилей концерна, и вспомогательных технологий для водителей.

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