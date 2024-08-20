General Motors увольняет 1000 человек, в том числе – в Герцлии

Американский автомобилестроительный концерн General Motors объявил о планах по сокращению около 1000 рабочих мест, составляющих 1,3% от общего штата корпорации.

Большая часть увольнений (около 600 человек) придется на завод GM в Мичигане, однако, как сообщает The Marker, несколько десятков человек будут уволены и в центре R&D компании в Израиле, расположенном в Герцлии.

Израильский центр, штат которого составляет около 800 человек, был создан в 2008 году, и занимается разработкой программного обеспечения для автомобилей концерна, и вспомогательных технологий для водителей.