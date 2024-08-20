Комиссия по оборонному бюджету и реформированию ЦАХАЛа предлагает населению делиться идеями

Комиссия по рассмотрению оборонного бюджета и развития вооруженных сил под руководством бригадного генерала (в отставке) профессора Нагеля опубликовала обращение к населению с предложением делиться своими мнениями и идеями.

В мандат комиссии, созданной правительством 4 августа 2024 года, входит рассмотрение потребностей в развитии вооруженных сил и изменении оборонного бюджета на ближайшее десятилетие, учитывая экономические последствия и влияние на государственный бюджет и экономику, и подготовка соответствующих рекомендаций.

Среди прочего, комиссия будет рассматривать концепцию применения возможностей вооруженных сил в отношении различных вызовов, возможные сценарии и ответы на них, планы развития вооруженных сил и возможные альтернативы, структуру и объем необходимых сил и приоритеты реализации.

Комиссия должна будет выдать рекомендации по следующим пунктам:

1) Многолетнее распределение оборонного бюджета на ближайшее десятилетие, включая разбивку по основным компонентам, с учетом экономических последствий, влияния на государственный бюджет, гражданские расходы, устойчивость экономики, и указание бюджетных источников, необходимых для реализации предложенного плана.

2) Необходимое развитие вооруженных сил для ЦАХАЛ на ближайшее десятилетие, включая адаптацию структуры ЦАХАЛа, его размеров и рекомендуемых возможностей, а также приоритеты в реализации.

Предложения необходимо отправить до 31/8/2024 на электронную почту [email protected] с указанием в теме: "Участие общественности - имя заявителя".

Подчеркивается, что все предложения, представленные комиссии, предназначены для использования комиссией и на благо общества, без предоставления каких-либо прав (включая права интеллектуальной собственности) их авторам.

Инструкции по написанию предложения (предложения, не соответствующие инструкции, рассматриваться не будут)

1. Предложение должно быть подано в документе Word и включать до 3 страниц шрифтом David 18, с полуторным интервалом.

2. Структура предложения: Резюме предложения до трех строк. Имя заявителя, номер удостоверения личности, электронная почта и телефон, краткая справка о заявителе (до трех строк). Связь предложения с одной или несколькими темами, указанными в мандате (концепция применения сил, необходимое развитие вооруженных сил ЦАХАЛ на ближайшее десятилетие - потребности и решения, предлагаемый размер оборонного бюджета из общего госбюджета, экономические последствия увеличения оборонного бюджета для государственного бюджета и возможные источники его финансирования, другое).