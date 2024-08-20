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Экономика

Johnson & Johnson покупает израильский стартап с ценником 0,6-1,7 млрд долларов

время публикации: 20 августа 2024 г., 22:23 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 22:23
Johnson & Johnson покупает израильский стартап с ценником 0,6-1,7 млрд долларов
Wikipedia.org. Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine

Американская фармацевтическая корпорация Johnson & Johnson покупает израильскую стартап-компанию V-Wave, действующую в сфере медицинских технологий.

Стоимость сделки составляет 600 миллионов долларов на первом этапе, с доплатой еще 1,1 миллиарда долларов при условии достижения стартапом всех коммерческих и регуляторных целей.

Окончательно сделка должна быть подписана в конце 2024 года.

V-Wave разрабатывает имплантат, который лечит одну из проблем, остающихся все еще трудноизлечимыми в области кардиологии - HFrEF - сердечную недостаточность со сниженной фракцией выброса. Согласно отчету Джонсона, имплантат вводится в тело с помощью минимально инвазивной катетеризации, имплантируется в левый желудочек сердца и снижает там кровяное давление.

Устройство получило разрешение на продажу в Европе (CE) в 2020 году и ожидается, что оно получит разрешение на продажу в США (FDA) в ближайшее время, имея потенциал стать первым устройством такого рода на рынке, оцениваемом приблизительно в 800 тысяч человек в год только в США.

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