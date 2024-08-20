Бецалель Смотрич предложил директору бюджетного отдела минфина "положить ключи на стол"

Министр финансов Бецалель Смотрич направил директору бюджетного отдела министерства Йогеву Градуса письмо с предложением уволиться.

"Если вы не согласны с моей экономической политикой и считаете, что вам трудно ее реализовать, вы можете положить ключи на стол. Пока вы продолжаете выполнять свои обязанности, вы подчиняетесь мне и будете проводить мою политику и мои указания", - говорится в письме.

"Если вы решите остаться на своей должности, я настоятельно прошу вас прекратить наносить ущерб министерству, вашим коллегам и установленным рабочим процессам в министерстве, и заняться изменением ненадлежащей корпоративной культуры в вашем отделе, которая включает систематические утечки информации и инструктажи против меня и других руководителей отделов, что наносит серьезный ущерб экономике, и начать действовать с должным усердием, чтобы помочь мне реализовать мою экономическую политику в этот сложный период", - пишет Смотрич.

Письмо стало ответом на письмо самого Градуса, призывавшего правительство воздержаться от нового пересмотра рамок госбюджета или, по крайней мере, сделать это одновременно с продвижением госбюджета на 2025 год.

В своем письме Смотрич потребовал от Градуса немедленно начать работу по повторному пересмотру рамок государственного бюджета на 2024 год для изыскания средств на содержание эвакуированных и на помощь резервистам, обвинив чиновника в том, что он: "не смог найти для этого реальный источник в рамках существующего бюджета, за исключением нескольких нерелевантных предложений по отмене бюджетов, которые ему никогда не нравились, и он видит в этом возможность их отменить".

"Я должен сказать, что это действительно заставляет задуматься, когда финансовый директор не способен найти источник в размере 0,5% от общего бюджета компании для решения проблемы, возникшей в середине года", - добавил министр, обвинив также Градуса в том, что тот "смотрит на ситуацию с удивительно узким кругозором и не обладает глубоким национальным и экономическим пониманием, необходимым в такое время".

"Помимо точечных предложений, в которых нет ничего нового, и которые вы вытащили из своих ящиков, вы не представили никакого видения, полета мысли и креативности, не использовали возможности, как я умоляю вас делать с первой недели войны. Этим я занимаюсь в последние недели и месяцы, и я надеюсь, с Божьей помощью, представить соответствующий бюджет и план экономического развития", - пишет министр.