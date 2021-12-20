Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика20 декабря 2021 г., 20:39

Данные ЦСБ за ноябрь: безработица продолжает сокращаться, количество свободных вакансий растет

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Данные ЦСБ за ноябрь: безработица продолжает сокращаться, количество свободных вакансий растет

Согласно данным центрального статистического бюро, во второй половине ноября уровень безработицы снизился на 0,5% или на 23,4 тысячи человек по сравнению с данными за первую половину ноября, и составил 4,7% (200,2 тысячи человек).

Средний уровень безработицы в ноябре снизился на 0,5% по сравнению с безработицей за октябрь и составил 5,1%. Это все еще на 1,5% больше докризисного показателя.

Если учитывать тех, кто прекратил работать в период после начала эпидемии и не ищет работу, уровень безработицы составляет 6,1% или 262 тысячи человек. Доля арабского сектора среди безработных достигла 33% при общей доле арабского населения в 21% от населения страны, что свидетельствует о затруднениях в поиске работы в арабских населенных пунктах.


Параллельно количество свободных вакансий продолжило расти как в абсолютных показателях, так и в процентном отношении от общего числа вакансий. В ноябре количество свободных вакансий выросло на 2,5 тысячи до 143,5 тысяч рабочих мест, что составляет 5,03% от общего количества вакансий (рост на 0,04%). Это на 50 тысяч свободных вакансий больше, чем накануне кризиса.

Уровень занятости в ноябре составил 60,5%. Уровень участия в рынке рабочей силы составил 63,9% (что ниже, чем в середине ноября, однако данные середины месяца как правило менее точны).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:44 MasterCard выкупает израильский стартап у McDonald и открывает свой технологический центр в Израиле
16:29 Роман Абрамович купил самый дорогой частный самолет в мире
15:28 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро продолжают повышаться
12:50 Пенсионерам снизят комиссию за управление пенсионными накоплениями до 0,3%
10:40 Коньяк во время "короны": как повлияла пандемия на рынок алкоголя
09:18 Минфин объявил конкурс на должность директора управления госкомпаний
07:25 В 2022 году электричество для домохозяйств подорожает на 4,9%
07:03 Суд обязал пенсионную кассу "Мейтав Даш" вернуть 125 тысячам членов 0,4 миллиарда шекелей комиссионных
21:19 После объявления Эрдогана о приверженности ценностям ислама курс лиры рухнул на 7% за сутки
20:49 Банк Израиля запускает в оборот памятную монету в 5 шекелей с благодарностью медикам
Загрузка...