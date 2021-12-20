Данные ЦСБ за ноябрь: безработица продолжает сокращаться, количество свободных вакансий растет

Согласно данным центрального статистического бюро, во второй половине ноября уровень безработицы снизился на 0,5% или на 23,4 тысячи человек по сравнению с данными за первую половину ноября, и составил 4,7% (200,2 тысячи человек).

Средний уровень безработицы в ноябре снизился на 0,5% по сравнению с безработицей за октябрь и составил 5,1%. Это все еще на 1,5% больше докризисного показателя.

Если учитывать тех, кто прекратил работать в период после начала эпидемии и не ищет работу, уровень безработицы составляет 6,1% или 262 тысячи человек. Доля арабского сектора среди безработных достигла 33% при общей доле арабского населения в 21% от населения страны, что свидетельствует о затруднениях в поиске работы в арабских населенных пунктах.

Параллельно количество свободных вакансий продолжило расти как в абсолютных показателях, так и в процентном отношении от общего числа вакансий. В ноябре количество свободных вакансий выросло на 2,5 тысячи до 143,5 тысяч рабочих мест, что составляет 5,03% от общего количества вакансий (рост на 0,04%). Это на 50 тысяч свободных вакансий больше, чем накануне кризиса.

Уровень занятости в ноябре составил 60,5%. Уровень участия в рынке рабочей силы составил 63,9% (что ниже, чем в середине ноября, однако данные середины месяца как правило менее точны).