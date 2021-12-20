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NEWSru.co.il :: Экономика20 декабря 2021 г., 20:49

Банк Израиля запускает в оборот памятную монету в 5 шекелей с благодарностью медикам

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Банк Израиля запускает в оборот памятную монету в 5 шекелей с благодарностью медикам

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон, президент Израиля Ицхак Герцог и министр здравоохранения Ницан Горовиц представили в понедельник, 20 декабря, новую памятную монету номиналом в 5 шекелей, посвященную израильским медикам.

Монета, предназначенная для оборота, выпущена тиражом в несколько миллионов, и с 21 декабря будет распространяться через коммерческие банки и почтовую компанию к концу 2021 года. Лицевая сторона монеты сохранит стандартный дизайн монет этого номинала.

На оборотной стороне будет изображение медицинского работника в маске и со стетоскопом, надпись "С благодарностью" на иврите, английском и арабском языках. Автор дизайна оборотной стороны – Эйтан Алон, чья работа была отобрана из 15 поданных заявок.


Чеканка памятных израильских монет, предназначенных для оборота, является редкостью. С момента последней монетарной реформы в 1985 году были отчеканены памятная полушекелевая монета с портретом барона Ротшильда (1986), шекелевая монета c портретом РАМБАМа, пятишекелевые монеты с портретами Леви Эшколя (1990) и Хаима Вейцмана (1992) и десятишекелевая монета с портретом Голды Меир (1995).

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// NEWSru.co.il // Экономика // 02 июля 2021
Банк Израиля пустит в оборот 5-шекелевую монету с благодарностью медикам

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