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NEWSru.co.il :: Экономика20 декабря 2021 г., 21:19

После объявления Эрдогана о приверженности ценностям ислама курс лиры рухнул на 7% за сутки

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После объявления Эрдогана о приверженности ценностям ислама курс лиры рухнул на 7% за сутки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает проводить политику снижения учетной ставки вопреки позиции экономистов. После того, как в конце минувшей недели он продавил очередное снижение учетной ставки с одновременным повышением на 50% минимальной заработной платы, в воскресенье турецкий лидер объяснил свою позицию приверженностью исламу, запрещающему отдаче денег в рост.

Реакцией на слова Эрдогана стал обвал курса турецкой лиры на 7% за сутки до уровня 17,7 лир за доллар. С начала года турецкая валюта потеряла в цене 55%, в том числе 37% только за последний месяц, в течение которого были смещены председатель центробанка и министр финансов.


Отметим, что еще одним следствием ведущейся Эрдоганом "войны за экономическую независимость" стал стремительный рост инфляции, превысившей 21%

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