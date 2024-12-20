Швеция удвоит помощь Газе, но UNRWA не получит ни кроны

Министр торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Ариф Доуса сообщил в эфире телеканала TV4 о прекращении финансирования агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA).

По словам Доусы, помощь сектору Газы будет удвоена с 400 миллионов до 800 миллионов крон, однако она будет направляться через другие организации, такие как Всемирная продовольственная программа ООН.

Согласно сообщению, основная причина такого шага – решение Израиля о запрете деятельности UNRWA на своей территории, существенно затрудняющее доставку помощи в Газу через эту организацию.