Швеция удвоит помощь Газе, но UNRWA не получит ни кроны
время публикации: 20 декабря 2024 г., 09:46 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 09:46
Министр торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Ариф Доуса сообщил в эфире телеканала TV4 о прекращении финансирования агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA).
По словам Доусы, помощь сектору Газы будет удвоена с 400 миллионов до 800 миллионов крон, однако она будет направляться через другие организации, такие как Всемирная продовольственная программа ООН.
Согласно сообщению, основная причина такого шага – решение Израиля о запрете деятельности UNRWA на своей территории, существенно затрудняющее доставку помощи в Газу через эту организацию.