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Экономика

Французский инвестфонд купил 49,9% акций строящейся подводной ЛЭП Греция-Кипр-Израиль

Инвестиции
Кипр
Инфраструктура
время публикации: 20 декабря 2024 г., 09:19 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 09:28
Французский инвестфонд купил 49,9% акций строящегося электропровода Греция-Кипр-Израиль
Miriam Alster/Flash90

Французский инвестиционный фонд Meridiam SAS, специализирующийся на инвестициях в долгосрочные инфраструктурные проекты, приобрел у греческой электрической компании IPTO 49,9% прав на проект Great Sea Interconnector. Сумма сделки не сообщается.

О намерении французов купить долю в проекте по соединению электрических сетей Греции, Кипра и Израиля путем прокладки подводных кабелей сообщалось еще в июне 2024 года, когда Meridiam подписал протокол о намерениях по его финансированию.

Ранее проект получил грант в размере 657 миллионов долларов от Еврокомиссии. Греческая электрическая компания IPTO, которая отвечает за реализацию проекта, ведет переговоры о получении финансирования с частными банками, с Банком Кипра и с американской государственной Корпорацией по финансированию проектов развития.

Строительство проекта началось в 2023 году с работ по прокладке кабеля между греческим островом Крит и Кипром. Сроки прокладки участка Кипр-Израиль на данный момент не определены.

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