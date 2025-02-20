Правительство признало проект сокращения смен ординаторов провальным
время публикации: 20 февраля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 10:27
Министерства здравоохранения и финансов признали неудачным пилотный проект по сокращению смен ординаторов в периферийных больницах.
Как сообщает "Калькалист", проект не будет расширен на больницы центра страны. Более того, будет рассмотрена возможность отмены проекта в тех больницах, где он был реализован.
Вместо сокращения продолжительности смен, длящихся 24-26 часов, будет рассматриваться возможность сокращения количества смен.
Организация "Миршам", представляющая интересы части ординаторов и продвигавшая сокращение длительности смен, утверждает, что будет продолжать добиваться полной реализации проекта, в том числе в центре стра
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