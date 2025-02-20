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Экономика

СМИ: глава Пентагона намерен на треть сократить военный бюджет США

США
Бюджет
время публикации: 20 февраля 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 10:34
СМИ: глава Пентагона намерен на треть сократить военный бюджет США
AP Photo/Virginia Mayo

Министр обороны США Пит Хегсет отдал распоряжение руководству Пентагона и военному командованию разработать план сокращение бюджета на 8% ежегодно на протяжении пяти лет. Общее сокращение бюджета составит около 34%.

Как пишет Washington Post

, получившая доступ к документу, сокращение не коснется 17 категорий. Это обеспечение безопасности южной границы США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, приобретение подводных лодок и ударных беспилотников.

Военный бюджет США на 2025 год составляет 850 миллиардов долларов. Предполагается, что планы его сокращения вызовут сопротивление как в вооруженных силах, так и на Капитолийском холме, ведь это осложнит противостояние угрозам, исходящим от России и Китая. Речь пойдет, в том числе, и об увольнениях в военной промышленности.

CNN отмечает, что немногим ранее президент США Дональд Трамп говорил о необходимости увеличения оборонных расходов на 100 млрд долларов. Канал, занимающий враждебную Трампу позицию, считает это свидетельством несогласованности в американской администрации.

Экономика
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