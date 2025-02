Министр обороны США призвал Украину к территориальным уступкам России

Министр обороны США Пит Хегсет впервые после вступления в новую должность посетил Европу. Цель визита – участие в заседании Контактной группе по Украине – так называемого формата Рамштайн. Встреча состоялась в Брюсселе.

"США не считают членство Украины в NATO реалистичным исходом дипломатического урегулирования", – заявил Хегсет в начале своего выступления. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает членство в альянсе единственной реальной гарантией украинской безопасности.

По словам политика, гарантии безопасности Украине должны дать европейские и другие страны, однако в рамках этих гарантий в Украину не будут направлены американские военнослужащие.

"Необходимо признать: возвращение Украины к границам 2014 года – нереалистично, и стремление к этой цели лишь продлевает страдания", – сказал он, подчеркнув, что прекращение войны и достижение надежного мира при помощи дипломатических средств – приоритет нынешней администрации.

Как отмечает CNN, во многих европейских странах NATO также полагают, что в рамках урегулирования Украине придется отказаться Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Там отмечают: заявление Хегсета о невозможности возврата к границам 2022 года вызвало бы значительно большую обеспокоенность.

Напомним, что вечером 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done", – сказал Зеленский после разговора.