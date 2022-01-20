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NEWSru.co.il :: Экономика20 января 2022 г., 10:16

Делегация МВФ прибыла в Израиль для подготовки ежегодного отчета

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Делегация МВФ прибыла в Израиль для подготовки ежегодного отчета

Делегация экономистов Международного валютного фонда прибыла в Израиль для работы по подготовке ежегодного отчета о состоянии израильской экономики.

Члены делегации встретятся с экономическим руководством страны, включая председателя Банка Израиля Амира Ярона и высокопоставленных сотрудников центробанка, генерального директора министерства финансов Рама Блинкова и руководство министерства, с высокопоставленными сотрудниками других министерств и ведомств.

Также будут проведены встречи с лидерами частного сектора, руководителями коммерческих банков, профсоюзов, промышленных организаций и т.д.


В начале февраля делегация представит предварительный отчет министру финансов и председателю Банка Израиля. Позднее в Вашингтоне будет опубликован подробный отчет.

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