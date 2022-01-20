Рейтинг Numbeo: Израиль - 7-й в списке самых дорогих для жизни стран мира
Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг стран мира по дороговизне жизни за 2021 год, основанный на таких показателях, как средняя стоимость потребительской корзины, стоимость посещения пунктов общественного питания и уровень покупательской способности. За точку отсчета индекса взяты показатели Нью-Йорка, принимаемые за 100%.
Лидером рейтинга являются Бермудские острова, проживание на которых почти в полтора раза дороже, чем в Нью-Йорке.
На втором месте – Швейцария, где дороговизна жизни на 23,35% выше, чем в Нью-Йорке. Третье место – у Норвегии, где средняя дороговизна жизни на 0,9% выше, чем в Нью-Йорке.
Далее следуют Исландия, Барбадос и остров Джерси, где дороговизна жизни на 6%-8% ниже, чем в Нью-Йорке. Израиль занимает седьмую строчку рейтинга. По оценке Numbeo, дороговизна жизни в стране на 12% ниже, чем в Нью-Йорке.
Замыкают десятку самых дорогих для проживания стран Дания, Багамские острова и Сингапур.
Япония занимает 15-ю строчку, Франция – 19-ю, Швеция – 23-ю, США – 26-ю. Ливан сейчас занимает 28-ю строчку рейтинга, Палестинская автономия – 39-ю. В России жизнь на 65% дешевле, чем в Нью-Йорке, что помещает страну на 101-е место.
В рейтинге дороговизны аренды жилья Бермуды также занимают первое место. Далее следуют Гонконг, Сингапур и остров Джерси. Израиль – 21-й.
В рейтинге стоимости среднего пакета бакалейной продукции лидируют Бермуды, Швейцария и Норвегия. Израиль – 13-й.
В рейтинге стоимости питания вне дома лидирующая тройка такая же. Израиль – 6-й.
В рейтинге стран с самой высокой покупательской способностью лидируют Швейцария, США и Австралия, тогда как Израиль занимает только 30-ю строчку.
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Израиль - 13-й в списке самых дорогих для жизни стран мира