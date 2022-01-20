Центр макроэкономической политики: ущерб экономике от месяца пятой волны COVID-19 - 22 млрд шекелей

Центр макроэкономической политики опубликовал отчет, содержащий оценку ущерба экономике Израиля от пятой волны эпидемии коронавируса, вызванной распространением штамма "Омикрон".

Оценка рассчитывалась как потеря выручки из-за большого количества инфицированных и находящихся на карантине. За основу были взяты данные за июль-август 2021 года, когда в стране шло распространение штамма "Дельта" коронавируса.

Автор отчета, доктор Руби Натанзон, оценил ущерб в 22 миллиарда шекелей в месяц.

Самый большой ущерб, согласно его оценке, понесет сектор культуры, отдыха и развлечений, который потеряет до 45% из месячной выручки в 845 миллионов шекелей. Около 35% из месячной выручки в 3,36 миллиарда шекелей потеряет сектор туризма и общественного питания.

Ущерб другим секторам будет менее сильным в процентном отношении, однако поскольку речь идет о гораздо больших масштабах выручки, то и сумма ущерба будет заметно больше.

Так, сектора недвижимости, профессиональных и технических услуг и администрации потеряют около 30% из месячной выручки в 23,9 миллиарда шекелей, сектор торговли – 15% из 49,7 миллиарда шекелей месячной выручки. Сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт, связь потеряют менее 10% выручки.