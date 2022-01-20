Минфин: соотношение госдолга к ВВП сократилось на 1,4%

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг опубликовал первичные данные по государственному долгу за 2021 год, свидетельствующие о сокращении соотношения госдолга по отношению к объемам экономики после стремительного роста в 2020 году.

Предварительная оценка говорит о сокращении соотношения госдолга к внутреннему валовому продукту страны на 1,4% до 70,3%.

По словам Ротенберга, сокращение стало возможным благодаря стремительному экономическому росту (предварительная оценка – 6,7%) и значительному росту налоговых поступлений в госказну, позволившему сократить дефицит государственного бюджета с 11,4% в 2020 году до 4,5% в 2021 году.

В целом в период пандемии (2020-2021) рост соотношения госдолга к ВВП составил около 11%, что соответствует показателям стран референсной группы (стран со схожими экономическими характеристиками). При этом рост госдолга был заметно ниже, чем в других развитых странах. На текущий момент израильский госдолг существенно ниже среднего показателя по OECD (121% от ВВП), но гораздо выше, чем в странах референсной группы (54% от ВВП).