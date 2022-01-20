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NEWSru.co.il :: Экономика20 января 2022 г., 12:43

Верховный суд запретил отключать электричество неимущим и тяжелобольным

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Верховный суд запретил отключать электричество неимущим и тяжелобольным

Верховный суд вынес постановление, ограничивающее возможность Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") отключать потребителей за долги.

Согласно постановлению, компания не сможет отключать от электроснабжения потребителей, доказавших, что их финансовое положение или состояние здоровья оправдывает отказ от отключения.

В таких случаях компания должна будет взыскивать долг, прибегая к более мягким средствам.


Принимать решение о запрете на отключение потребителя будет Управление электроэнергии после того, как выслушает должника и рассмотрит обстоятельства, в которых он находится, в индивидуальном порядке.

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