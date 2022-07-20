Минфин и Банк Израиля договорились о разработке схемы перевода денег из России с учетом международных санкций

В ходе созванного министром финансов Авигдором Либерманом специального совещания с руководством банковского сектора, между минфином и Банком Израиля была достигнута договоренность о разработке специальной схемы, которая позволит обеспечить гладкий перевод денег из России в Израиль.

Было согласовано, что созданная схема не будет работать с лицами, против которых введены персональные санкции, и что она должна быть представлена на одобрение механизма международных санкций.

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В частности, будет предпринята попытка убедить механизм международных санкций, что перевод российских пенсий в Израиль (около 56 тысяч получателей сумм в размере 300-600 шекелей в месяц) из находящегося под санкциями "Сбербанка" является гуманитарным.

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Также будут изыскиваться способы позволить вывести деньги из России новым репатриантам, репатриировавшимся после нападения России на Украину (около 30 тысяч человек на текущий момент) и бизнесменам, закрывшим свой бизнес в России.