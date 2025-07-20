x
20 июля 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 12:02
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ynet: 20 июля правительство утвердит программы восстановления севера

время публикации: 20 июля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 10:47
Ynet: 20 июля правительство утвердит программы восстановления севера
Chaim Goldberg/Flash90

Как сообщает Ynet, после долгих месяцев волокиты правительство должно утвердить на заседании 20 июля две программы, направленные на восстановление севера после военных действий против "Хизбаллы".

Первая программа направлена на возвращение жителей приграничных районов домой. Более 300 миллионов шекелей будет выделено на строительство временного жилья в поселках, расположенных в сельской местности. Это позволит предоставить жилье и семьям, желающим переселиться на север.

Вторая программа говорит об экономическом развитии. Север будет объявлен "регионом национального приоритета". На возобновление экономической деятельности будет выделено 555 миллионов шекелей. Правительство намерено как помочь малому бизнесу, так и привлечь на север компании высоких технологий.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook