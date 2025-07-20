Ynet: 20 июля правительство утвердит программы восстановления севера

Как сообщает Ynet, после долгих месяцев волокиты правительство должно утвердить на заседании 20 июля две программы, направленные на восстановление севера после военных действий против "Хизбаллы".

Первая программа направлена на возвращение жителей приграничных районов домой. Более 300 миллионов шекелей будет выделено на строительство временного жилья в поселках, расположенных в сельской местности. Это позволит предоставить жилье и семьям, желающим переселиться на север.

Вторая программа говорит об экономическом развитии. Север будет объявлен "регионом национального приоритета". На возобновление экономической деятельности будет выделено 555 миллионов шекелей. Правительство намерено как помочь малому бизнесу, так и привлечь на север компании высоких технологий.