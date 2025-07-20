США и Израиль создают технологический центр. Задача – сближение с арабскими странами

Израиль и США продвигают стратегическую инициативу по создании совместного технологического центра, где будут вестись исследования в области искусственного интеллекта и квантовой науки.

Как пишет Times of Israel, он призван укрепить взаимодействие в технологической и дипломатической областях с арабскими государствами Персидского залива, а также бросить вызов Китаю в глобальной гонке за превосходство в сфере высоких технологий следующего поколения.

Инвестиции каждой из стран в проект составят по 20 миллионов долларов ежегодно. У компании будут две штаб-квартиры: в Тель-Авиве и Арлингтоне. Темами исследований станет, в том числе, кибербезопасность, медицина, генетика, обеспечение водой и продовольствием жителей засушливых районов.