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Экономика

США и Израиль создают технологический центр. Задача – сближение с арабскими странами

время публикации: 20 июля 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 13:33
США и Израиль создают технологический центр. Задача – сближение с арабскими странами
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Израиль и США продвигают стратегическую инициативу по создании совместного технологического центра, где будут вестись исследования в области искусственного интеллекта и квантовой науки.

Как пишет Times of Israel, он призван укрепить взаимодействие в технологической и дипломатической областях с арабскими государствами Персидского залива, а также бросить вызов Китаю в глобальной гонке за превосходство в сфере высоких технологий следующего поколения.

Инвестиции каждой из стран в проект составят по 20 миллионов долларов ежегодно. У компании будут две штаб-квартиры: в Тель-Авиве и Арлингтоне. Темами исследований станет, в том числе, кибербезопасность, медицина, генетика, обеспечение водой и продовольствием жителей засушливых районов.

Экономика
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