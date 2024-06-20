Еще один израильский стартап в сфере кибербезопасности стал "единорогом"

Израильская стартап-компания кибербезопасности Semperis объявила о получении стратегического пакета инвестиций от банка JP Morgan и фонда Hercules Capital на общую сумму 125 миллионов долларов.

Это не самый крупный раунд мобилизации капитала для компании, в 2022 году она получила от инвесторов 200 миллионов долларов, однако новый раунд дал компании, основанной в 2014 году, статус "единорога" с рыночной оценкой более 1 миллиарда долларов.

Semperis в последние четыре года стабильно фигурирует в списке TOP-500 самых развивающихся технологических компаний. Разработанная компанией платформа позволяет снизить вероятность кибератаки и существенно сократить время парализации системы в случае кибератаки.

Среди клиентов Semperis – Hertz, United Airlines, Lenovo, Sanofi и т.д. Штат компании – около 400 человек, из которых 150 – в Израиле, а остальные – в США и Канаде.