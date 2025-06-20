Минобороны: с начала операции против Ирана в Израиль прибыли 14 самолетов с военными грузами

Министерство обороны сообщило, что с начала операции в Иране "Народ как лев" Израиль принял 14 военно-транспортных самолетов с военным оборудованием. После 7 октября 2023 года в Израиле приземлились более 800 самолетов с грузами для армии.

В четверг, 19 июня, в Израиль прибыли еще два самолета. "Это является частью усилий по поддержанию оперативной непрерывности и по обеспечению потребностей ЦАХАЛа как для реализации военных целей, так и для улучшения его готовности", – говорится в сообщении.

Масштабная логистическая операция осуществляется совместно Управлением закупок министерства обороны через подразделение, отвечающее за международные оборонные перевозки, торговыми бюро в США и Германии, а также Управлением планирования и проектирования сил ЦАХАЛа и ВВС.