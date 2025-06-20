x
20 июня 2025
|
последняя новость: 00:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июня 2025
|
20 июня 2025
|
последняя новость: 00:24
20 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минобороны: с начала операции против Ирана в Израиль прибыли 14 самолетов с военными грузами

США
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 00:29
Минобороны: с начала операции в Иране Израиль принял 14 самолетов с военными грузами
Министерство обороны в соцсети Х

Министерство обороны сообщило, что с начала операции в Иране "Народ как лев" Израиль принял 14 военно-транспортных самолетов с военным оборудованием. После 7 октября 2023 года в Израиле приземлились более 800 самолетов с грузами для армии.

В четверг, 19 июня, в Израиль прибыли еще два самолета. "Это является частью усилий по поддержанию оперативной непрерывности и по обеспечению потребностей ЦАХАЛа как для реализации военных целей, так и для улучшения его готовности", – говорится в сообщении.

Масштабная логистическая операция осуществляется совместно Управлением закупок министерства обороны через подразделение, отвечающее за международные оборонные перевозки, торговыми бюро в США и Германии, а также Управлением планирования и проектирования сил ЦАХАЛа и ВВС.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2025

7-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует, обстрелы территории Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2025

622-й день войны: противостояние с Ираном, удары в Газе, операции в Иудее и Самарии