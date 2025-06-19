7-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует, обстрелы территории Израиля

Армия обороны Израиля 13-18 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе Ирана уничтожено множество ракетных установок, установлен контроль над воздушным пространством. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.

Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Иран отвечает ударами с применением БПЛА и ракет, постепенно интенсивность атак снижается. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. Не менее 24 погибших, сотни раненых.

Сводка 6-го дня войны по ссылке.

Идет седьмой день войны.

7-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

04:00

Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran (HRAI), базирующаяся в Вашингтоне, заявила, что располагает данными о 639 убитых и 1329 раненых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Иране, начиная с 13 июня. В сообщении HRAI утверждается, что 263 погибших были мирными гражданами, 154 военными или сотрудниками иных силовых структур. По остальным погибшим идентификации пока нет. Отметим, что данные HRAI сомнительны. На чем основаны утверждения о количестве погибших мирных граждан и военных, непонятно. За последние сутки, судя по отчету HRAI, в Иране были убиты 54 человека и ранены только трое. Тем не менее, отчеты HRAI, цитируются многими ведущими СМИ, включая агентство Associated Press.

ЦАХАЛ объявил, что израильские ВВС осуществляют серию атак в Тегеране и других районах Ирана. Иранские СМИ сообщают о взрывах в районах Фардис, Карадж и Малард, на западе Тегерана, а также в районах Багершахр и Исламшахр, на юге Тегерана.

03:00

В Тегеране вновь были задействованы силы ПВО. Иранские СМИ сообщают об отражении атаки израильских беспилотников. Утверждается, что один беспилотный самолет удалось сбить. ЦАХАЛ пока не дает комментариев.

02:00

Тревога в Иорданской долине: перехвачен иранский БПЛА.

01:00

Тревога в районе Бейт-Шеана, перехвачен иранский БПЛА.

00:00

О возможном присоединении армии США к войне против Ирана. По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп сказал своему окружению, что он одобрил план военного удара по Ирану, но пока хочет посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены прозвучали в Иерусалиме, Модиине и окрестностях, в Самарии, в Ашкелоне и Ашдоде, в Тель-Авиве и окрестностях. Работает ПРО. Слышны взрывы. Судя по малому количеству взрывов, из Ирана были выпущены всего несколько ракет (по информации в СМИ, в том числе 12-го телеканала, в сторону Израиля было запущено от трех до пяти ракет, все они были сбиты). МАДА: сообщений о раненых не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежища.

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В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7