Курс валют в Израиле 20 июня 2025 года: незначительное повышение курсов доллара и евро

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 20 июня, валютные торги завершились незначительным повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,029% и составил 3,485 шекеля за $1. Курс евро поднялся на 0,348% и составил 4,012 шекеля за €1.

Отметим, что израильский шекель резко укрепился в последние три дня на фоне успехов в войне против Ирана.