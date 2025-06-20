Курс валют в Израиле 20 июня 2025 года: незначительное повышение курсов доллара и евро
время публикации: 20 июня 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 13:56
Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 20 июня, валютные торги завершились незначительным повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.
Курс доллара вырос на 0,029% и составил 3,485 шекеля за $1. Курс евро поднялся на 0,348% и составил 4,012 шекеля за €1.
Отметим, что израильский шекель резко укрепился в последние три дня на фоне успехов в войне против Ирана.