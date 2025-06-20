В Израиле прямой ущерб имуществу от иранских ракетных обстрелов достиг 4 млрд шекелей

По состоянию на утро пятницы, 20 июня, в компенсационный фонд Налогового управления поступили 30735 исков о компенсации за ущерб имуществу от ракетных обстрелов из Ирана, начиная с 13 июня 2025 года.

25040 исков были поданы в связи с ущербом недвижимости, 2623 иска – в связи с ущербом автотранспорту и 3006 исков – в связи с ущербом движимому имуществу и оборудованию.

Из-за ущерба жилым домам эвакуированы 8190 человек.

По словам директора компенсационного фонда Амира Дахана, стоимость прямого ущерба от ракетных обстрелов из Ирана достигла 4 миллиардов шекелей.

Для сравнения, прямой ущерб за весь период с 7 октября 2023 года до начала войны с Ираном составлял 2,5 миллиарда шекелей.

Основная причина столь значительной разницы в стоимости ущерба – в гораздо большей мощности иранских баллистических ракет по сравнению с ракетами ХАМАСа или "Хизбаллы", а также тот факт, что основной ущерб сейчас приходится на Гуш-Дан, где стоимость недвижимости существенно выше, чем в районах, прилегающих к сектору Газы или к границе с Ливаном.