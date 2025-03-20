Доля израильских семей, владеющих квартирой, сократилась до 70,6%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле 2024 года в Израиле было 2,96 миллиона единиц жилья, из которых 2,1 миллиона единиц жилья (70,6%) находились во владении жильцов.

Таким образом, доля израильских семей, владеющих квартирой, сократилась почти на 5% по сравнению с 2013 годом, когда собственное жилье было у 75,2% семей.

В еврейском секторе собственное жилье имеют 69,5% семей, в арабском – 87,7% семей. В частности, в арабских населенных пунктах доля арендуемых квартир составляет только 4,4% от жилищного фонда.

Среди арабов, проживающих в еврейских населенных пунктах, 39,1% владеют квартирой, и 60,9% арендуют. Однако эти 39,1% составляют только 0,34% от общего жилищного фонда в еврейских населенных пунктах.

851,6 тысяч квартир (28,8% от общего количества) находились в аренде и 17,5 тысяч единиц жилья (0,6%) являлись частным социальным жильем для пожилых.

Средний прирост количества квартир в Израиле в период с 2013 по 2024 годы составлял 1,9%, уступая темпам прироста населения. Средний прирост количества арендуемых квартир составлял 3,4%.

60,5% арендуемых квартир расположены в 19 крупных городах. В Тель-Авиве в аренде находятся 47,4% жилищного фонда в Рамат-Гане – 40%, в Хайфе – 36,4%, в Бат-Яме – 34,9%, в Герцлии – 33,7%, в Беэр-Шеве – 32,9%, в Холоне – 32,1%, в Иерусалиме и Нетании – 31,5%. В остальных крупных городах доля арендуемых квартир – менее 30%. Самый низкий показатель из крупных городов – в Модиине (23,5%) и в Ашдоде (26,4%).

Если же брать все населенные пункты, лидером по аренде квартир являются Мицпе-Рамон, в которой в аренде 55,8% жилого фонда, и Хариш, в котором сдаются 51,8% квартир.

81% квартир в аренде сдаются частными лицами, и только 4% - коммерческими компаниями.