Минфин опубликовал, сколько Израилю осталось платить по оружейным сделкам

Главный аудитор министерства финансов опубликовал данные о реализованном бюджете министерства обороны на 2024 год, а также об оставшихся обязательствах по контрактам на последующие годы.

Согласно отчету, в 2024 году бюджет министерства обороны составил 177 миллиардов шекелей, из которых 70 миллиардов шекелей были потрачены на живую силу (регулярная армия и резервисты) и 9 миллиардов шекелей – на выплаты раненым и семьям погибших. 98 миллиардов шекелей были потрачены на покупку и эксплуатацию вооружений и боеприпасов.

Обязательства министерства обороны по уже заключенным сделкам на ближайшие годы составляет около 15 миллиардов шекелей в год.

Самый крупный контракт из подписанных – покупка самолетов F-35, за которые Израилю осталось заплатить 29 миллиардов шекелей до 2031 года.

19 миллиардов шекелей осталось заплатить за самолеты F-35 (выплаты до 2035 года)

8 миллиардов шекелей до 2035 года будут выплачены за подводные лодки, 7 миллиардов шекелей до 2029 года - за вертолеты, 4 миллиарда шекелей до 2028 года – за самолеты-дозаправщики, 2,8 миллиарда шекелей до 2031 года за ракетные корветы.

Самый длительный контракт – 1 миллиард шекелей до 2043 года за учебные вертолеты.

За боеприпасы для сухопутных войск осталось заплатить 10 миллиардов шекелей до 2032 года, а для ВВС – 4 миллиарда шекелей до 2028 года и 3,5 миллиарда шекелей до 2030 года