Утверждены законы о государственном регулировании и о рамках госбюджета

Рано утром в четверг, 20 марта, депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении Закон о рамках государственного бюджета и Закон о государственном регулировании.

Сумма государственного бюджета на 2025 год составит 619 миллиардов шекелей, а дефицит бюджета должен составить 4,7%. При этом была одобрена возможность увеличить дефицит до 4,9% (для этого вне бюджета сохранен резерв в 4 миллиарда шекелей).

Закон о государственном регулировании в этом году содержит только меры по консолидации бюджета, такие как вычет у наемных работников стоимости одного дня оздоровительных выплат и снижение зарплат госслужащих. Все параграфы закона, посвященные реформам, выведены из него из-за нехватки времени на обсуждение и будут утверждаться отдельно.

Поскольку коалиция не смогла согласовать утверждение 16 различных мер консолидации бюджета общей стоимостью 3 миллиарда шекелей, был утвержден фронтальный секвестр, в рамках которого сокращение на 1,56 миллиарда шекелей было распределено пропорционально среди всех министерств, а оставшаяся сумма переведена, также пропорционально, была переведена из бюджетов министерств в резерв.

Утверждение госбюджета должно состояться в начале следующей недели.