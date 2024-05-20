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ЦСБ Израиля: в первом квартале 2024 года аренда жилья подорожала на 7%

время публикации: 20 мая 2024 г., 09:14 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 09:14
ЦСБ Израиля: в первом квартале 2024 года аренда жилья подорожала на 7%
Miriam Alster/FLASH90

Согласно данным центрального статистического бюро, в первом квартале 2024 года средняя стоимость аренды жилья в Израиле составляла 4682 шекеля, что на 7,2% выше показателя за первый квартал 2023 года, и на 4,6% выше показателя за четвертый квартал 2023 года.

Из крупных городов самый большой рост цен на аренду за последний год отмечен в Герцлии (7,1%), Кфар-Сабе (6,6%), Петах-Тикве (6,4%), Иерусалиме (6,3%), Рамат-Гане (6,2%).

Меньше всего цены выросли в Бейт-Шемеше (3,2), Беэр-Шеве (3,5%), Хадере (4,1%), Холоне и Бат-Яме (4,2%), Бней-Браке (4,4%).

Самая дорогая аренда – в Тель-Авиве (6910 шекелей в среднем), Герцлии (6383 шек.), Рамат-Гане (5412 шек.).

Самая дешевая аренда (из крупных городов) – в Беэр-Шеве (2913 шек.), Хайфе (3119 шек.), Ашкелоне (3419 шек.), Хадере (3570 шек.).

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