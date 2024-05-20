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Экономика

"Шуферсаль" и "Оф Тов" проводят существенное сокращение штата

время публикации: 20 мая 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 07:50
"Шуферсаль" и "Оф Тов" увольняют по 100 работников
Uri Lenz/FLASH90

Торговая сеть "Шуферсаль" вызвала на слушания перед увольнением около 100 работников. В основном под сокращения попали отдел потребительского клуба и департамента собственного бренда, включая директоров отделов.

Также уволен директор онлайн-магазина "Шуферсаль-Онлайн".

Увольнения являются частью реорганизации, проводимой новыми владельцами контрольного пакета акций сети, братьями Йоси и Шломо Амирами.

Как сообщает "Калькалист", компания "Оф Тов", - один из крупных игроков на израильском рынке мясной продукции со штатом 1200 человек, также объявит об увольнении около 100 работников.

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