"Шуферсаль" и "Оф Тов" проводят существенное сокращение штата

Торговая сеть "Шуферсаль" вызвала на слушания перед увольнением около 100 работников. В основном под сокращения попали отдел потребительского клуба и департамента собственного бренда, включая директоров отделов.

Также уволен директор онлайн-магазина "Шуферсаль-Онлайн".

Увольнения являются частью реорганизации, проводимой новыми владельцами контрольного пакета акций сети, братьями Йоси и Шломо Амирами.

Как сообщает "Калькалист", компания "Оф Тов", - один из крупных игроков на израильском рынке мясной продукции со штатом 1200 человек, также объявит об увольнении около 100 работников.