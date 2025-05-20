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Экономика

Израиль изменил локацию будущей АЭС

Негев
Энергия
Инфраструктура
время публикации: 20 мая 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 10:18
Над Негевом
AP Photo/Tsafrir Abayov

Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа приняла решение перенести локацию будущей атомной электростанции из района Шивты в район Рогем в пустыне Негев.

Предыдущая локация была установлена в 2000 году в связи с ее удаленностью от населенных пунктов. Однако с тех пор было установлено, что Шивта, получившая также название "Гиват Хайль", является недостаточно сейсмоустойчивой.

Одновременно переход на британские коэффициенты безопасности позволил рассмотреть несколько других потенциальных локаций в Негеве, из которых в итоге был выбран район Рогем, расположенный на 12 километров севернее Шивты, к северо-западу от поселка Ратамим, кибуца Ревивим и бедуинской деревни Бир-Хадж.

Выбор локации обусловлен следующими критериями: не менее 3 километров от любого известного сейсмического разлома, полное отсутствие населения в радиусе 5 километров, не менее 10 километров от государственной границы и от других стратегических объектов, сообщает "Глобс".

Экономика
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