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Экономика

"Эль-Аль" меняет политику в отношении багажа

El Al
время публикации: 20 мая 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 10:18
"Эль-Аль" меняет политику в отношении багажа
Yossi Aloni/FLASH90

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила об изменениях в политике относительно багажа, касающихся пассажиров с билетами категории Lite.

На рейсах в Европу и в ОАЭ пассажиры с билетами этой категории не смогут брать с собой малый чемодан ("тролли") в салон самолета, а должны будут сдавать его на стойке регистрации без дополнительной платы.

Исключение будет делаться для пассажиров, являющихся членами клиентского клуба серебряной категории и выше, которые смогут продолжить брать малый чемодан с собой в салон при наличии свободного места.

Экономика
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