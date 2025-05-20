"Эль-Аль" меняет политику в отношении багажа
время публикации: 20 мая 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 10:18
Израильская авиакомпания "Эль-Аль" объявила об изменениях в политике относительно багажа, касающихся пассажиров с билетами категории Lite.
На рейсах в Европу и в ОАЭ пассажиры с билетами этой категории не смогут брать с собой малый чемодан ("тролли") в салон самолета, а должны будут сдавать его на стойке регистрации без дополнительной платы.
Исключение будет делаться для пассажиров, являющихся членами клиентского клуба серебряной категории и выше, которые смогут продолжить брать малый чемодан с собой в салон при наличии свободного места.