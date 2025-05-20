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Экономика

"Эльбит" поставит ЦАХАЛу системы защиты для вертолетов на 200 млн шекелей

ЦАХАЛ
Оборонка
время публикации: 20 мая 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 11:34
"Эльбит" поставит ЦАХАЛу системы защиты для вертолетов на 200 млн шекелей
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство обороны Израиля заказало у оборонного концерна "Эльбит Маарахот" лазерные системы противоракетной защиты для вертолетов Армии обороны Израиля.

Стоимость сделки составит 200 миллионов шекелей. Заказанная система уже поставлялась "Эльбитом" в страны Европы и Персидского залива. Общая сумма экспорта составила более 1 миллиарда долларов.

Решение о закупке систем связано с ростом уровня угрозы и с отменой планов по сокращению парка вертолетов ЦАХАЛа.

Экономика
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