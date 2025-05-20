"Эльбит" поставит ЦАХАЛу системы защиты для вертолетов на 200 млн шекелей
время публикации: 20 мая 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 11:34
Министерство обороны Израиля заказало у оборонного концерна "Эльбит Маарахот" лазерные системы противоракетной защиты для вертолетов Армии обороны Израиля.
Стоимость сделки составит 200 миллионов шекелей. Заказанная система уже поставлялась "Эльбитом" в страны Европы и Персидского залива. Общая сумма экспорта составила более 1 миллиарда долларов.
Решение о закупке систем связано с ростом уровня угрозы и с отменой планов по сокращению парка вертолетов ЦАХАЛа.