"Эльбит" поставит ЦАХАЛу системы защиты для вертолетов на 200 млн шекелей

Министерство обороны Израиля заказало у оборонного концерна "Эльбит Маарахот" лазерные системы противоракетной защиты для вертолетов Армии обороны Израиля.

Стоимость сделки составит 200 миллионов шекелей. Заказанная система уже поставлялась "Эльбитом" в страны Европы и Персидского залива. Общая сумма экспорта составила более 1 миллиарда долларов.

Решение о закупке систем связано с ростом уровня угрозы и с отменой планов по сокращению парка вертолетов ЦАХАЛа.