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Экономика

Lufthansa снова откладывает возвращение в Израиль

Авиация
Lufthansa
время публикации: 20 мая 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 11:15
Lufthansa снова откладывает возвращение в Израиль
Nati Shohat/FLASH90

Группа авиакомпаний Lufthansa объявила о продлении отмены полетов в Израиль еще на неделю, и вернется на израильские маршруты не ранее 8 июня.

Напомним, что помимо собственно германской авиакомпании Lufthansa в группу входят бельгийская Brussels Airways, австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss Air и германская бюджетная Eurowings.

Между тем сегодня возобновила полеты в Израиль американская авиакомпания Delta Airlines.

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