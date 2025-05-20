Lufthansa снова откладывает возвращение в Израиль
время публикации: 20 мая 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 11:15
Группа авиакомпаний Lufthansa объявила о продлении отмены полетов в Израиль еще на неделю, и вернется на израильские маршруты не ранее 8 июня.
Напомним, что помимо собственно германской авиакомпании Lufthansa в группу входят бельгийская Brussels Airways, австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss Air и германская бюджетная Eurowings.
Между тем сегодня возобновила полеты в Израиль американская авиакомпания Delta Airlines.
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