Группа крупных компаний запускает кампанию с обещанием нанять любого "хареди" после демобилизации

Группа крупных израильских работодателей, в которую вошли компании One Technologies, HOT, "Альтшулер Шахам", МАЛАМ, "Тидхар", "Харэль", "Приорити", "Феми Премиум", "Битуах Яшир", "Аналайт" и сеть отелей "Фатталь", запустили рекламную кампанию, адресованную ультраортодоксальному еврейскому сектору.

В рамках кампании участники проекта обязуются трудоустроить каждого "хареди", отслужившего срочную службу в ЦАХАЛе.

Помимо трудоустройства, компании обещают профессиональную подготовку и другую помощь в интеграции на рынке труда.

Соответствующая реклама будет размещена на автомобиле, который будет ездить по ультраортодоксальным кварталам Бней-Брака, на рекламных щитах в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и других городах с ультраортодоксальным населением, а также на интернет-сайте "Бехадрей Харедим".