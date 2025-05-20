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Экономика

Группа крупных компаний запускает кампанию с обещанием нанять любого "хареди" после демобилизации

Рынок труда
Харедим
время публикации: 20 мая 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 21:48
Группа крупных компаний запускает кампейн с обещанием нанять любого "хареди" после демобилизации
Photo by Chaim Goldberg/Flash90

Группа крупных израильских работодателей, в которую вошли компании One Technologies, HOT, "Альтшулер Шахам", МАЛАМ, "Тидхар", "Харэль", "Приорити", "Феми Премиум", "Битуах Яшир", "Аналайт" и сеть отелей "Фатталь", запустили рекламную кампанию, адресованную ультраортодоксальному еврейскому сектору.

В рамках кампании участники проекта обязуются трудоустроить каждого "хареди", отслужившего срочную службу в ЦАХАЛе.

Помимо трудоустройства, компании обещают профессиональную подготовку и другую помощь в интеграции на рынке труда.

Соответствующая реклама будет размещена на автомобиле, который будет ездить по ультраортодоксальным кварталам Бней-Брака, на рекламных щитах в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и других городах с ультраортодоксальным населением, а также на интернет-сайте "Бехадрей Харедим".

Экономика
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