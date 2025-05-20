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Экономика

Муниципальный налог подорожает на 1,6%, Арбель обещал не разрешать повышений сверх "автопилота"

Налоги
МВД
время публикации: 20 мая 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 21:18
Муниципальный налог подорожает на 1,6%, Арбель обещал не разрешать повышений сверх "автопилота"
Фото NEWSru.co.il. М. Шафранов

Согласно формуле индексирования муниципального налога, в январе 2026 года "арнона" в Израиле вырастет для всех тарифов и населенных пунктов на 1,626%.

Министр внутренних дел Моше Арбель, в полномочия которого входит рассмотрение просьб муниципалитетов о повышении налога сверх "автопилота", объявил во вторник, 20 мая, что в этом году такое разрешение не получит никто. Исключение составят населенные пункты, в которых реализуется программы финансового оздоровления.

По словам Арбеля, в 2024 и 2025 годах из-за "автопилота" муниципальный налог вырос почти на 10%, а многие города получили разрешение на повышение налога сверх "автопилота". Поэтому в 2026 году государство и органы местной власти должны проявить ответственность и не допустить повышения цен сверх предусмотренного законом минимума.

Экономика
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