Кнессет обязал банки напоминать клиентам о крупных суммах на текущем счете

Кнессет утвердил во вторник, 20 мая, в итоговом чтении закон депутата Эреза Малуля (ШАС), обязывающий коммерческие банки уведомлять клиентов о наличии у них на текущем счете крупных сумм.

Банк должен будет обращаться к клиенту, если у того в течение трех месяцев подряд на текущем счете находилась сумма, превышающая 15 тысяч шекелей, и предлагать ему альтернативы инвестиции этих денег.

По состоянию на март 2025 года на текущих счетах хранились 228 миллиардов шекелей.

Закон вступит в силу через полгода. Штраф за его нарушение – 50 тысяч шекелей за каждый отдельный случай.