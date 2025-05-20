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Экономика

Кнессет обязал банки напоминать клиентам о крупных суммах на текущем счете

Банк Израиля
Законы
Банк Апоалим
Банк Леуми
Банк Мизрахи-Тфахот
время публикации: 20 мая 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 22:58
Кнессет обязал банки напоминать клиентам о крупных суммах на текущем счете
Olivier Fitoussi/Flash90

Кнессет утвердил во вторник, 20 мая, в итоговом чтении закон депутата Эреза Малуля (ШАС), обязывающий коммерческие банки уведомлять клиентов о наличии у них на текущем счете крупных сумм.

Банк должен будет обращаться к клиенту, если у того в течение трех месяцев подряд на текущем счете находилась сумма, превышающая 15 тысяч шекелей, и предлагать ему альтернативы инвестиции этих денег.

По состоянию на март 2025 года на текущих счетах хранились 228 миллиардов шекелей.

Закон вступит в силу через полгода. Штраф за его нарушение – 50 тысяч шекелей за каждый отдельный случай.

Экономика
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