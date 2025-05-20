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Экономика

Филиппины тормозят оборонные сделки с Израилем, требуя от Иерусалима вмешаться в конфликт с Китаем

Оборонка
Китай
Филиппины
время публикации: 20 мая 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 22:27
Филиппины тормозят оборонные сделки с Израилем, требуя от Иерусалима вмешаться в конфликт с Китаем
AP Photo/Aaron Favila

Уже несколько месяцев министерство обороны Филиппин затягивает подписание уже согласованных новых сделок с израильскими оборонными концернами.

Как сообщает "Калькалист", в Маниле таким образом добиваются от Израиля публичной поддержки территориальных прав Филиппин в Южно-Китайском море, оспариваемых Китаем, по аналогии с признанием Израилем прав Марокко на Западную Сахару.

В последние годы Филиппины закупали у Израиля оружие на сумму 400 миллионов долларов в год. Израильские компании активно участвуют в модернизации филиппинской армии

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