Филиппины тормозят оборонные сделки с Израилем, требуя от Иерусалима вмешаться в конфликт с Китаем

Уже несколько месяцев министерство обороны Филиппин затягивает подписание уже согласованных новых сделок с израильскими оборонными концернами.

Как сообщает "Калькалист", в Маниле таким образом добиваются от Израиля публичной поддержки территориальных прав Филиппин в Южно-Китайском море, оспариваемых Китаем, по аналогии с признанием Израилем прав Марокко на Западную Сахару.

В последние годы Филиппины закупали у Израиля оружие на сумму 400 миллионов долларов в год. Израильские компании активно участвуют в модернизации филиппинской армии