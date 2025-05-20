Объединение стройподрядчиков подало иск против государства на 131 миллиард шекелей

Объединение строительных подрядчиков Израиля подало утром во вторник, 20 мая, в суд иск против государства с требованием компенсации ущерба всей строительной и инфраструктурной отрасли.

Сумма иска – 131 миллиард шекелей. Основной спор между подрядчиками и государством – является ли война форс-мажором, как утверждают подрядчики, или нет, как считает государство.

На рынке жилья, по оценкам Объединения, средняя задержка в передаче квартир составляет сейчас полгода. При этом Закон о купле-продаже квартир возлагает на продавцов выплату покупателям компенсаций за каждый месяц просрочки.

Согласно иску, подготовленному адвокатами Айей Рейх-Мина и Дином Кафри, государство несет ответственность за ситуацию в сфере иностранных рабочих. После начала войны правительство решило ввести полную блокаду территорий Иудеи и Самарии и сектора Газа, запрещающую палестинским арабам работать в Израиле. Наложенная блокада, которая продолжается и сегодня, наряду с другими последствиями войны, такими как призыв работников и инженерной техники, закрытие строительных площадок, предписания Командования тыла, предотвращающие работу, и др., привели строительную и инфраструктурную отрасль к беспрецедентному кризису рабочей силы.

По словам представителей подрядчиков, нехватка работников также привела к задержкам в сроках инфраструктурных проектов и проектов общественного строительства. Они сообщают, что в договорах с государственными заказчиками заказчики требуют от подрядчиков соблюдать первоначальные сроки, несоблюдение которых позволяет налагать штрафы, задерживать платежи и изымать гарантии.

Кроме того, в иске указывается, что увеличение сроков выполнения добавляет к проектам множество непредвиденных накладных расходов, таких как резкий рост затрат на финансирование, страхование, охрану, выплату зарплат управленческому персоналу, содержание инженерной техники и т.д.

"С начала войны Объединение неоднократно обращалось к различным правительственным органам и предупреждало о влиянии войны на отрасль. Масштабы войны и блокады беспрецедентны, и вся отрасль и покупатели квартир несут огромные и необратимые убытки, а суды начинают наполняться исками", – заявил перед подачей иска председатель Объединения Рони Брик.