Приостановлены переговоры по торговому соглашению Великобритании с Израилем. Комментарий

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке переговоров по торговому соглашению с Израилем. Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели была вызвана в британский МИД для беседы в связи с расширением операции ЦАХАЛа в секторе Газы.

Министерство иностранных дел Израиля заявило в этой связи: "До сегодняшнего заявления этот вопрос вообще не поднимался нынешним британским правительством". При этом было отмечено, что правительство Великобритании, движимое "антиизраильской одержимостью" и "внутриполитическими соображениями", "готово нанести ущерб британской экономике". "Британский мандат закончился 77 лет назад. Внешнее давление не собьет Израиль с его пути", – подчеркивается в заявлении израильского МИДа.