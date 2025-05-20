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Экономика

Приостановлены переговоры по торговому соглашению Великобритании с Израилем. Комментарий

Великобритания
МИД
Израиль
время публикации: 20 мая 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 17:30
Приостановлены переговоры по торговому соглашению Великобритании с Израилем. Комментарий
AP Photo/Alberto Pezzali

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке переговоров по торговому соглашению с Израилем. Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели была вызвана в британский МИД для беседы в связи с расширением операции ЦАХАЛа в секторе Газы.

Министерство иностранных дел Израиля заявило в этой связи: "До сегодняшнего заявления этот вопрос вообще не поднимался нынешним британским правительством". При этом было отмечено, что правительство Великобритании, движимое "антиизраильской одержимостью" и "внутриполитическими соображениями", "готово нанести ущерб британской экономике". "Британский мандат закончился 77 лет назад. Внешнее давление не собьет Израиль с его пути", – подчеркивается в заявлении израильского МИДа.

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