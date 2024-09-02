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Глава МИД Великобритании объявил об отзыве 30 лицензий на экспорт оружия Израилю

время публикации: 02 сентября 2024 г., 18:59 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 18:59
Глава МИД Великобритании объявил об отзыве 30 лицензий на экспорт оружия Израилю
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил об отзыве 30 лицензий на экспорт оружия Израилю в связи с опасениями, что оружие может использоваться "для нарушения Израилем норм международного права".

При этом глава МИД отметил, что речь не идет о тотальном запрете на поставки оружия Иерусалиму, речь идет об отзыве 30 из 350 лицензий.

"Столкнувшись с таким конфликтом, наше правительство было обязано пересмотреть экспортные лицензии", – заявил он.

Отметим, что в августе издание The Guardian сообщало, что в Великобритании приостановлена обработка лицензий на экспорт оружия в Израиль до завершения правительственного расследования по данному вопросу. В публикации отмечалось, что правительство Великобритании хотело бы разделить оружие, продаваемое Израилю в оборонительных целях, и тем, которое продается для наступательных целей во время операции в секторе Газы.

Экономика
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