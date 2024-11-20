Одна из первых монет североамериканских колоний ушла с молотка за 2,5 миллиона долларов

На аукционе Stack’s Bowers Galleries была на этой неделе продана монета в 3 пенса, выпущенная монетным двором Бостона в 1652 году в первые недели его существования.

Трехпенсовик колонии Новая Англия представляет собой монетную пластину с вензелем NE на одной стороне и римской цифрой III на другой. Проданная монета является одной из двух, сохранившихся до наших дней. Вторая находится в коллекции Массачусетского исторического общества. Теоретически существует еще один экземпляр, украденный в 1960-е годы из коллекции Йельского университета.

Интересно, что монета более двух столетий пролежала неопознанной в частном нумизматическом кабинете в Нидерландах. Первый владелец кабинета в 1798 году присовокупил к монете следующую записку: "Неопознанный серебряный жетон/Куплен у семьи Куинси/Бостон, Массачусетс, декабрь 1798 года".

Монета была опознана только в 2016 году, после чего прошла тщательную проверку на подлинность.

В ходе состоявшихся 12-минутных торгов монета была продана за 2 миллиона 520 тысяч долларов, что втрое превышает предварительную оценку.

Впрочем, стоит отметить, что это не самая дорогая американская монета. Серебряный доллар 1794 года был продан в 2013 году за 10 миллионов долларов, а золотой "двойной орел" (20 долларов) 1933 года ушли с молотка в 2021 году за 18,9 миллиона долларов.